Clone Animoji : Asus présente les ZeniMoji inclus dans son nouveau ZenPhone 5

Asus a présenté hier au salon Mobile World Congress à Barcelone, son dernier smartphone ZenPhone 5 lequel se dote d’avatars 3D animés baptisés « ZeniMoji ».

Les ZeniMoji sont capables de reproduire la voix, les expressions faciales et les mouvements de tête d’un utilisateur, à la manière des Animoji présents dans l’iPhone X. Samsung a également repris cette fonction dans ses Galaxy S9 et S9 Plus sous le nom AR Emoji. À la différence des Animoji, les ZeniMoji peuvent être utilisés dans les chats vidéo ou en streaming, en plus des messages.

 

Bien que le système Animoji d’Apple est actuellement limité à l’application Messages, et à une douzaine de personnages sur l’iPhone X, Apple semble avoir ouvert la voie aux clonages des Animoji. Rappelons au passage que la prochaine mise à jour d’iOS 11.3, prévue ce printemps, apportera quatre personnages Animoji supplémentaires : un dragon, un lion, un ours et un crâne. Selon un rapport Bloomberg, iOS 12 permettra à Apple d’ajouter d’autres améliorations liées aux Animoji.

Le plus drôle dans cette histoire de clonage des Animoji est que les premiers clients et les journalistes ont initialement qualifiée cette fonction de gadget. Mais vraisemblablement, les autres fabricants de smartphones semblent réellement s’y intéresser à tel point qu’ils ont dévoilé leurs propres clones d’Animoji.