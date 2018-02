Apple présente un nouveau brevet pour son logo ”arc-en-ciel”

Apple a fait une nouvelle demande pour un nouveau brevet afin de pouvoir utiliser son emblématique logo multicolore même sur les vêtements.

La première demande a été présentée à l’Office des brevets de la Jamaïque il y a quelques mois. Dans le brevet, le logo ”arc-en-ciel” d’Apple est décrit avec précision, et il est expliqué que l’entreprise souhaite l’utiliser également pour des vêtements. Il y a quelques jours, la même demande était également présentée aux États-Unis : « Le dépôt de marque consiste à la conception d’une pomme mordue, avec une feuille détachée verte et la pomme divisée en segments colorés horizontaux des couleurs suivantes (de haut en haut bas) : vert, jaune, orange, rouge, violet, bleu. »

Le brevet indique que ce logo, s’il est accordé, peut être appliqué à des vêtements tels que des chapeaux et des casquettes. Malgré le dépôt de ce brevet, il est difficile de croire qu’Apple veuille commencer à vendre des vêtements dans les Apple Store du monde entier. Il est plus probable que ce brevet ait été présenté pour protéger davantage un logo qui, bien que n’étant plus utilisé, soit toujours emblématique pour l’entreprise.

Introduit en 1977, le logo multicolore d’Apple a été remplacé en 1998 par une iconographie monochromatique, un schéma de conception qui a évolué vers les logos plats en forme de pomme vu sur toute la dernière génération de matériel et de logiciels.