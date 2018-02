DaaS : HP offrira un support aux entreprises pour les appareils Apple

Compte tenu de l’utilisation généralisée de l’iPhone et de l’iPad, HP a décidé d’offrir aux entreprises qui utilisent ses produits un service de support de bout en bout pour les produits Apple.

Le service DaaS (Device as a Service) fournit une prise en charge complète des périphériques matériels, de la configuration initiale et des utilisateurs finaux. À compter d’aujourd’hui, l’offre DaaS de HP est également étendue à l’iPhone, à l’iPad, au Mac et aux autres appareils Apple utilisés par les entreprises qui ont activé le service.

HP adopte une stratégie qui fournit des environnements mixtes, offrant des solutions complètes allant bien au-delà du matériel conçu par HP elle-même. DaaS for Apple est le dernier exemple, actuellement offert directement par HP aux États-Unis avec l’intention de s’étendre dans d’autres pays et de sélectionner des partenaires au cours de l’année prochaine.

HP prétend qu’elle peut aider les entreprises à choisir le bon appareil pour le travail et offre un service à trois niveaux allant de la réparation et/ou remplacer le matériel, le bloc d’enregistrement et d’analyse couvrant tous les aspects de la gestion informatique.