Voici les meilleurs accessoires disponibles pour vos AirPods

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir les meilleurs accessoires dédiés aux AirPods, les écouteurs sans fil conçus par Apple.

Pour commencer, on trouve la solution du fabricant Catalyst qui a mis au point une coque en silicone spécialement pour le boîtier des AirPods. Il résiste aux rayures, aux chocs mais aussi à l’eau. Grâce à son revêtement, le boîtier ne vous glissera plus entre les main, et son épaisseur ne gênera en rien le transport dans poche de jean. Cette coque anti-choc étanche de Catalyst est proposée à 27,99€, et est disponible en plusieurs coloris : noir, bleu, blanc, vert, violet et fluorescent.

Du côté de chez Spigen, il y a également une solution pour éviter de perdre vos AirPods avec cette sangle proposée au prix de 9,99 €. C’est là l’accessoire idéal pour partir en balade ou encore pour votre séance de jogging, sans avoir peur de perdre un écouteur.

FRTMA propose de son côté une excellente et encore plus économique pour protéger vos AirPods. Pour seulement 7,99€, vous avez droit à un étui anti-choc en silicone et à une sangle en plus. Là encore, plusieurs couleurs sont disponibles : bleu, blanc, vert, et rouge.

Toujours chez Spigen, on trouve un support de charge intéressant pour AirPods. Il suffit de le mettre sur la base pour commencer à charger le boîtier, sans avoir à insérer le câble Lightning à chaque fois. L’adhésif spécial vous permet de tenir la base fermement sur toute surface plane. Il se veut confortable et fonctionnel. Le prix du AirPods Stand est de 9,99€.

Elgato a également créé un support de charge pour AirPods, qui sert à cacher la partie finale du câble connecté. Le stand est fait de silicone et est disponible en blanc, gris foncé, noir, au prix de ​​10,24€.

Enfin, si vous avez également une Apple Watch, nous vous recommandons le dock de recharge Yofew qui vous permet de recharger vos iPhone, Apple Watch et AirPods. Le prix est de 39,99€. Il est disponible en noir, gris sidéral, argent et rose.