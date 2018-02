L’Apple Watch et d’autres wearables peuvent diagnostiquer les premiers signes du diabète

Une étude à grande échelle impliquant plus de 14 000 utilisateurs d’Apple Watch et d’Android Wear a montré que les données de fréquence cardiaque contrôlées par les dispositifs portables peuvent détecter les premiers signes du diabète.

L’étude, réalisée en collaboration entre l’UC de San Francisco et la startup Cardiogram, a permis de déterminer que 463 participants avaient déjà reçu un diagnostic de diabète. Le cofondateur du cardiogramme Johnson Hsieh a expliqué comment il est possible de diagnostiquer un stade initial du diabète à partir des données de fréquence cardiaque :

« Votre cœur est connecté à votre pancréas via un système nerveux autonome. Au fur et à mesure que les personnes développent les premiers stades du diabète, leurs modèles de variabilité de la fréquence cardiaque changent. En 2015, l’étude Framingham Heart a montré que la fréquence cardiaque élevée au repos et la faible variabilité de la fréquence cardiaque prédisent ceux qui développeront un diabète sur une période de 12 ans. En 2015, l’étude ARIC a montré que la variabilité de la fréquence cardiaque diminue plus rapidement chez les diabétiques que chez les non-diabétiques pendant une période de 9 ans. »

La nouvelle étude menée auprès de 14 011 utilisateurs d’Apple Watch et d’Android Wear a permis de savoir si ces appareils étaient capables de diagnostiquer une phase de démarrage du diabète. Grâce à un système de réseau neuronal, et en utilisant une série de données surveillées 24 heures par jour, l’étude a montré que ces montres intelligentes sont en mesure de diagnostiquer un stade initial du diabète. Le taux de précision est de 85%.

Ce résultat est plus que suffisant pour effectuer des tests encore plus approfondis et donner le feu vert à ce type de système de diagnostic du diabète.