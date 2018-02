Apple et Cisco s’allient pour protéger les entreprises contre les cyber-attaques

Les entreprises utilisant du matériel, des logiciels et des services d’Apple et de Cisco pourront bientôt bénéficier d’un nouveau système d’assurance contre la criminalité informatique développé par Allianz SE.

La collaboration entre Apple et Cisco se poursuit après les premiers accords il y a quelques mois. L’objectif est d’assurer une sécurité maximale pour les entreprises qui utilisent le matériel, les logiciels et les services des deux géants. Tim Cook a présenté cette nouvelle initiative : « Nous sommes ravis que les leaders de l’industrie de l’assurance reconnaissent que les produits Apple offrent une protection informatique supérieure. »

En fait, Allianz a réitéré que les produits Apple et les services de Cisco sont parmi les plus sûrs pour contrer les cyberattaques, mais pour protéger les entreprises autant que possible, une assurance ad hoc est maintenant offerte uniquement aux États-Unis.

L’assurance protège les entreprises contre les rançongiciels et les attaques de logiciels malveillants sur les produits et services Apple et Cisco. L’utilisation des produits Apple et Cisco permet à Allianz d’offrir une franchise plus faible pour la couverture d’assurance cybernétique, ainsi que des conditions plus souples :

« Allianz a évalué la base technique des produits Cisco et Apple, et a déterminé que les clients utilisant Cisco Ransomware Defense et / ou les produits Apple qualifiés peuvent bénéficier de l’offre de cyber-assurance améliorée développée par Allianz, reconnaissant le niveau de sécurité supérieur offert aux entreprises par la technologie Cisco et Apple. Combinée aux informations sur les risques individuelles obtenues grâce à l’évaluation de la résilience informatique, cette solution permet d’améliorer la couverture d’assurance informatique pour les clients professionnels Cisco et Apple. »

Si une entreprise est attaquée, Cisco et Allianz fourniront des services de réponse aux cyberattaques pour aider les entreprises à se remettre sur pied le plus rapidement possible après une attaque de logiciels malveillants.