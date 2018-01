Apple augmente sa flotte de voitures autonomes

Apple a élargi sa flotte de véhicules en Californie afin de tester la plate-forme de conduite autonome. Après les trois premiers Lexus RX450h, le géant de Cupertino a reçu l’autorisation de la ville pour en ajouter 24 autres.

Au total, ce sont maintenant pas moins de 27 Lexus RX450h bardés de capteurs qui vont sillonner les routes californiennes. Grâce à cette flotte, Apple va pouvoir avancer plus rapidement dans ses tessts.

Les pilotes doivent passer sept tests et collecter toutes les données de la voiture. Il y a des essais sur la vitesse et l’accélération, d’autres sur les manœuvres et la direction, et d’autres sur le freinage légers et soudains. Pendant les essais, les conducteurs doivent intervenir manuellement pour corriger les problèmes rencontrés durant la conduite autonome. Ce n’est qu’après avoir passé ces tests, sans intervention manuelle, que la plate-forme peut être officiellement certifiée.

Pour rappel, plus de 1000 personnes travaillent actuellement sur le projet baptisé Titan.