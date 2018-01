Apple embauche de nouveaux consultants Apple Care pour des emplois en télétravail

Internet et la grande interconnexion mondiale ont ouvert des scénarios de travail incroyables qui étaient impensables il y a encore quelques années. Travailler à domicile est certainement un avantage considérable pour certaines personnes. Apple a décidé de saisir cette opportunité pour certains de ses employés.

Comme le rapporte Huston Chronicle, le géant de Cupertino a lancé une campagne de recrutement de personnes pour son programme Apple Care qui pourront opérer et fournir une assistance aux utilisateurs directement depuis leur domicile.

Les nouveaux consultants ou directeurs rejoindront le personnel d’Apple avec un contrat de travail à temps plein et fourniront une assistance sur tous les appareils Apple sur le marché, y compris iPhone, Mac et iPad. Il est possible de voir cette proposition d’emploi directement sur le site officiel d’Apple.

Voici la vidéo de présentation publiée par certains consultants qui opèrent déjà depuis leur domicile. Nous espérons que la société décidera d’ouvrir ces nouvelles opportunités d’affaires dans d’autres pays, notamment en France.