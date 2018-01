Hommage à Martin Luther King sur le site d’Apple

Comme chaque année, Apple consacre la page d’accueil à Martin Luther King pour lui rendre hommage. Il s’agit en effet du Martin Luther King Day qui est par ailleurs un jour férié chaque troisième lundi du mois de janvier, aux États -Unis, marquant la date anniversaire de la naissance de Martin Luther King Jr. le 15 janvier 1929.

Sur Apple.com, on peut ainsi lire la citation « The time is always right to do what is right. » de Martin Luther King qui signifie qu’« Il est toujours temps de faire ce qui est juste ».

Tim Cook a également tweeté le message suivant sur son compte : « ”L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l’amour le peut.” Trouvons la lumière et l’amour ensemble. », une autre citation de #MLK.

Ces deux citations ne sont pas anodines. Apple les a choisi en raison de ce qui se passe actuellement dans le monde (terrorisme, ouragans et autres catastrophes naturelles…) mais aussi aux États-Unis, notamment avec les Dreamers : DACA : Tim Cook à l’avant-garde pour défendre les Dreamers.