Vivo présente le premier smartphone avec un capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Apple ne sera finalement pas le premier fabricant de smartphones à intégrer un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Vivo a effectivement fait sensation au CES 2018 de Las Vegas lorsque la société a levé le voile sur son dernier smartphone doté de ce fameux capteur.

Il ne fait aucun doute que la tendance des prochaines années sera celle des smartphones à écran borderless. Cependant, cette solution implique des solutions alternatives pour l’utilisation de certaines fonctions précédemment effectuées par le bouton Home ou la caméra. Avec son iPhone X, Apple a opté pour la reconnaissance faciale « FaceID » pour remplacer le capteur d’empreintes digitales, grâce à la caméra frontale et aux autres capteurs logés dans l ‘encoche de l’écran.

Avant l’introduction de l’iPhone X, il a été dit qu’Apple avait envisagé d’intégrer le Touch ID à l’intérieur de l’écran, même si l’entreprise a toujours nié ces rumeurs en affirmant que pour eux la solution définitive était juste Face ID avec des capteurs 3D.

Vivo a quant à lui opté pour l’autre solution pour le premier smartphone au monde avec un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Vivo a conçu cette option au cours des deux dernières années et maintenant le nouveau smartphone est prêt à être produit. La technologie de « lecture d’empreintes digitales » permet à l’utilisateur d’utiliser le capteur directement sur l’écran tactile. Le capteur a été développé en collaboration avec Synaptics et utilise l’écran OLED pour éclairer les empreintes digitales au toucher. L’empreinte lumineuse est ensuite réfléchie dans le capteur approprié pour l’authentification. Une fois que le doigt est vérifié et validé, le déverrouillage du téléphone fonctionne comme s’il y avait un capteur matériel en bas de l’écran. Seul inconvénient, il est nécessaire de placer le doigt d’une manière précise, sinon le capteur ne reconnaîtra pas l’utilisateur.