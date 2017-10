DJI ouvre sa première boutique officielle à Paris

DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie d’imagerie aérienne, annonce aujourd’hui l’ouverture de son premier magasin à Paris. Situé au 5 rue Soufflot, 75005 Paris, l’inauguration est prévue pour le samedi 4 novembre. Les clients pourront tester les drones les plus populaires au monde et découvrir les dernières technologies de DJI.

Tous modèles de drones seront exposés et mis en vente incluant le DJI Spark , un drone équipé d’une mini caméra, facile et amusant à piloter, qui peut décoller depuis la paume de votre main. Vous trouverez également toute la gamme des caméras portatives de DJI, comme la série des DJI Osmo.

Les visiteurs pourront aussi essayer les DJI Goggles pour une expérience de vol amusante et immersive avec les séries du Phantom 4 et du Mavic Pro. Les professionnels du cinéma et les opérateurs d’entreprise pourront trouver en magasin le dernier drone Inspire 2, les caméras Zenmuse et les plateformes aériennes Matrice.

Pour l’occasion, des offres promotionnelles incluant -10% sur les produits comme le Spark, Mavic et Osmo (incluant les accessoires) seront disponibles jusqu’au 3 décembre. La boutique sera ouverte du lundi au samedi de 10h00 à 19h00.