Apple loue un espace de co-working à Berlin

Apple a déplacé sa petite équipe à Berlin dans un espace de coworking dans la ville. Le site choisi par Apple s’appelle Mindspace et est situé dans la Friedrichstraße, une rue importante et montante dans le centre de Berlin. C’est un véritable espace de co-working où les professionnels indépendants et d’autres entreprises peuvent travailler loin de l’agitation d’une entreprise multinationale comme Apple.

À Berlin, Apple a également un petit bureau à Gendarmenmarkt. Fait curieux, juste au moment où Apple a officiellement loué cet emplacement, Mindspace a twitté ce message : « Bonjour @Apple, vous auriez pu éviter tous les problèmes pour trouver un bureau à Berlin et de choisir Mindspace ! » ce qui leur a fait un joli coup marketing, au point qu’Apple a loué un espace aussi chez eux.

Bien qu’Apple n’ait jamais expliqué quelles opérations sont gérées à Berlin, plusieurs rumeurs affirment que les différentes équipes travaillent sur certains aspects du projet Titan dédié à la plate-forme de conduite autonome. Cependant, il est difficile pour les employés d’Apple dans l’espace de co-working de travailler sur un projet aussi secret, et il est plus probable que leur travail soit lié à la cartographie ou à Apple Music.