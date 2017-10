Delta Air lines remplacera ses appareils Microsoft par des iPad et iPhone en 2018

Bientôt, les tablettes Surface et les Nokia Lumia seront mis au placard chez Delta Air Lines. La compagnie aérienne basée à Atlanta a confirmé qu’une commande de 30 000 iPad et iPhone s’apprête à être faite pour équiper ses pilotes et le personnel naviguant.

Ainsi, Delta Air Lines rejoint les autres compagnies aériennes comme Aeromexico, Air France, KLM ou encore Virgin Atlantic qui ont eux aussi troqué leurs vieux appareils pour des iPad Pro de 10,5 pouces.

Les tablettes pommés permettront aux pilotes d’avoir toujours leurs manuels de vol sous la main, tandis que les hôtesses pourront accéder aux informations de vols depuis leur iPhone 7 Plus ou encore faire payer les achats des passagers. La compagnie prévoit de procéder à l’échange des appareils dès l’année prochaine.