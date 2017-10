iPhone X : Apple n’a pas su gérer correctement sa chaîne de distribution

Le pari fou que s’est lancée Apple avec l’écran OLED de l’iPhone X l’a conduit aujourd’hui à la dure réalité des problèmes de stocks. Bloomberg explique qu’Apple s’est trahi toute seule par son désir d’innovation, même avant d’en savoir plus sur la disponibilité des composants dont elle aurait besoin.

Dans son article, le site revient sur les choix de Cupertino : « Quand Apple a décidé d’utiliser des écrans OLED sur l’iPhone X, ils ne se sont pas rendus compte que ce choix serait très risqué. Les composants sont peu nombreux et aujourd’hui le seul véritable fournisseur fiable au monde pour ce type d’écran est Samsung. Probablement que Cook et Williams ont pensé que Samsung serait en mesure de produire un nombre suffisant de panneaux OLED avec les spécifications requises, ou peut-être pensé pouvoir trouver rapidement un autre fournisseur. Clairement, ils avaient tort. »

C’est exactement le même constat au sujet de l’intégration de Touch ID dans l’écran. Apple a voulu innover en développement cette technologie mais cela a été un échec la forçant à abandonner son idée en cours de route, et se tourner alors vers la reconnaissance faciale. Mais la perte de temps initiale a eu raison sur la production des capteurs photo 3D et le développement de Face ID.

Un jour mon iPhone X viendra !

Bloomberg tient à souligner par ces mots qu’Apple a pris le pari très risqué en se concentrant en premier lieu sur l’innovation, avant même d’en savoir plus sur la faisabilité de certaines technologies. Le résultat est que l’iPhone X sera lancé en retard et avec des stocks très limités. Et si la société ne parvient pas à résoudre le problème, même pour la période de Noël, ce serait un problème sérieux pour Apple et ses revenus globaux.

Bloomberg continue de noter que, d’autre part, Apple a été presque forcé d’innover, rien qu’au sujet de l’écran OLED. Cela aurait été un suicide marketing pour Apple de sortir que les iPhone 8 et 8 Plus doté d’un écran LCD. Elle aurait alors laissé la part belle à la concurrence. Mais un pari est un pari, et on ne gagne pas toujours ! Apple va devoir trouver des solutions avec ses fournisseurs de sorte à ce que la production soit plus à même de répondre à la probable forte demande d’iPhone X.