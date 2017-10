Nokia 2, le nouveau fleuron de HMD bientôt disponible à 99 dollars

Après le 3310 et en attendant le Nokia 9, HMD désormais en charge de la fabrication des smartphones Nokia, s’apprête à lancer un nouveau modèle, baptisé le « Nokia 2 », destiné aux petites bourses. Ce nouvel appareil devra voir le jour dès le mois de novembre et sera proposé en noir et en blanc à 99$ aux États-Unis.

Nokia 2, la revanche !

Le Nokia 2 sera également disponible en Inde où le prix devrait avoisiner les 6,499 Rs, contre 9 499 Rs pour le Nokia 3. Au niveau des caractéristiques, il ne faut pas s’attendre à un foudre de guerre. Il disposerait d’un processeur Snapdragon 212 cadencé à 1,4GHz, 1Go de RAM, 8Go de stockage, d’un slot microSD, d’un APN de 8MP au dos et 5MP en façade, d’une batterie de 4000mAh et d’un tiroir double SIM.

HMD espère ainsi conquérir les marchés low-cost avec son Nokia 2. Ses spécificités et son prix ont en effet de quoi attirer les clients les moins aisés. Viendra ensuite le Nokia 9 qui lui aura droit à un écran de 5,5 pouces avec une définition QHD (2560 x 1440 pixels), au SoC Snapdragon 835 de Qualcomm, de 6 ou 8 Go de RAM, accompagné d’un espace de stockage de 64 et 128Go, et un slot microSD jusqu’à 256Go.