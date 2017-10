⚠️ Phishing Apple ID : les tentatives se font également par iMessage

Récemment, nous avons écris deux posts au sujet du phishing des comptes Apple soit par de fausses factures provenant de l’App Store ou encore par un faux popup Apple.

Depuis quelques jours maintenant, des signalements ont été faits, notamment aux États-Unis, par des utilisateurs qui ont reçu des messages frauduleux envoyés via iMessage où ils leur étaient demandés de saisir leur les identifiants Apple, sous peine de voir leur compte fermé le jour même.

En effet, on voit clairement sur la capture d’écran ci-dessus que l’identifiant Apple est sur le point d’expirer. Vous devez alors cliquer sur un lien pour le mettre à jour et éviter de perdre tous les services et applications. Il s’agit clairement d’une arnaque, le lien renvoie sur un site malveillant capable d’enregistrer de toutes les données que vous saisissez, y compris le mot de passe et l’email lié à votre compte Apple.

Ce genre d’escroquerie se présente sous différentes formes, et se répand de plus en plus en ce moment. Nous vous conseillons de ne pas suivre les instructions demandées, et encore moins de visiter les sites sur lesquels renvoient les liens. Si vous avez un doute, mieux vaut vous rendre par vous-même sur le vrai site d’Apple en saisissant l’URL d’origine. De plus, Apple n’envoie jamais ce genre de message donc vous pouvez être certain qu’il s’agit d’une arnaque au bout du compte.