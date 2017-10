Apple s’apprête à louer un studio à Los Angeles dédié à ses productions originales

Ces derniers temps, Apple s’investit vraiment dans la production de contenus originaux. Elle a embauché des spécialistes de Sony, tout en multipliant au fil des mois les accords avec des maisons de production, entre autres.

Cette fois, la firme américaine voit plus grand, et est sur le point de louer un bâtiment de 7 900 m2 où sont actuellement installés les bureaux de Hackman Capital Partners. Situé au 5500 W. Jefferson Boulevard, le montant de la location annuelle s’élève à 3,83 millions de dollars, et il sera pleinement disponible début 2018. Apple devrait donc pouvoir y poser ses valises à ce moment là.

C’est donc ici qu’aura très probablement lieu les prochaines production de contenus originaux, entre séries, documentaires, clips musicaux et plus encore, avant d’arriver sur Apple Music.