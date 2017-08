Apple aurait des projets Bollywood en Inde

L’intérêt d’Apple pour l’Inde semble grandir au fil des mois. Après avoir lancé la production d’iPhone SE dans le pays, Reuters rapporte que le géant américain aurait maintenant de vues sur Eros, une maison de production de film locale.

Eros est connue pour son catalogue de 3000 films (et musiques) incluant des blockbusters hindi de Bollywood comme Bajrangi Bhaijaan, Dabangg et Bajirao Mastani. Elle s’est également développée au cours des dernières années en ajoutant des films dans d’autres langues indiennes. Elle serait en ce moment en pourparlers avec différents groupes dont Apple qui aurait proposé jusqu’à 1 milliard de dollars pour son rachat. Rien n’est encore signé mais l’arrivée de la 4G en Inde est d’autant plus attrayante pour Apple qui compte en profiter pour assoir sa position dans le pays.

Avec un milliard d’habitants, l’Inde est en effet aujourd’hui l’une de ses priorités, comme à l’époque avec la Chine qui l’est toujours depuis. Si Apple est sur le coup, elle n’est pas la seule, Amazon et Netflix seraient aussi très intéressés par l’acquisition d’Eros.