Back to School 2017 : Apple offre des produits Beats en France et ailleurs en Europe !

Après les États-Unis et le Canada, Apple lance maintenant son Back to School en France, ainsi que dans le reste de l’Europe. Ce programme est réservé aux étudiants et aux enseignants qui pour l’achat d’un MacBook ou d’un iPad, un produit Beats est offert.

De plus, Apple propose une remise allant jusqu’à 330 euros pour un Mac et jusqu’à 68 euros sur un iPad sur l’Apple Store Education.

Dans le détail, si vous achetez un MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac ou Mac Pro, Apple offre un casque Beats Solo3 (299,95€), ou des écouteurs BeatsX (149,95€) ou des écouteurs Powerbeats3 (199,95€). Dans le cas d’un iPad Pro, Apple propose des écouteurs BeatsX ou un casque Beats Solo3 mais il vous faudra ajouter 150€ ou 50€ pour les écouteurs Powerbeats3.

De manière bénéficier de cette offre Back to School, les étudiants /enseignants devront justifier qu’ils sont bien rattachés à un établissement scolaire en se connectant UNiDAYS depuis le site d’Apple.