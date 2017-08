White Night, le jeu d’horreur et de survie bientôt sur iOS !

Playdigious, l’éditeur de jeux mobiles derrière Evoland et Mini Metro, en partenariat avec OSome Studio, annoncent l’arrivée de du chef d’oeuvre White Night en noir et blanc sur l’App Store.

White Night est un jeu narratif de survie et d’horreur qui vous plonge dans l’ambiance des années trente. Unique de par son style artistique et son ambiance effrayante, White Night est le mélange savoureux entre livre, film et jeu vidéo. Dévoilez le mystère du manoir où vous êtes coincé. Petit à petit, examinez, rassemblez et découvrez ce qui se tapit dans l’ombre.

Après avoir été rendu disponible sur PC & Consoles, White Night arrive maintenant dans la phase finale d’une véritable adaptation mobile avec une toute nouvelle version qui intègre de nouveaux contrôles, un nouveau système de sauvegarde et une interface revisitée.

Si vous voulez frissonner avant tout le monde, inscrivez-vous maintenant à cette adresse, pour connaître la date de sortie et recevez en exclusivité la bande son du jeu.