Nokia 3310 : le phénomène est de retour en exclusivité chez SFR !

Après ses premières ventes la semaine dernière chez Colette, c’est à l’opérateur SFR que revient l’exclusivité du tout nouveau Nokia 3310 vendu au prix de 69€.

L’offre exclusive est valable du 29 mai au 8 juin chez SFR, avant d’arriver chez Orange, et Bouygues très certainement, et peut-être même chez Free Mobile. Le prix ne devrait pas différer chez eux. Si vous optez pour un forfait + mobile, SFR le propose au prix de 9,99€.

Bien que très différent de la première version sortie dans les années 2000, ce nouveau Nokia 3310 garde tout de même un design assez proche. Ce sont les fonctions qui font principalement la différence : une prise casque, un écran incurvé de 2,4 pouces avec couche polarisée pour une meilleure lisibilité en plein soleil, une caméra 2 MP à flash LED, connectivité 2G, nouvelle interface avec des clins d’œil à l’originale, une autonomie impressionnante (jusqu’à 22 heures de communication), la Radio FM et lecteur MP3, une mémoire de 16 Mo + un slot pour carte MicroSD jusqu’à 32 Go, et d’un tiroir double SIM.

Si vous vous demandez pourquoi on parle sur iPhonote, c’est pur la simple raison qu’il a lui aussi été, en son temps, un précurseur dans la téléphonie mobile, à savoir être le premier téléphone mobile sans antenne. Et surtout, il nous rappelle à nous, mais certainement aussi à vous, notre jeunesse, et montre le chemin parcouru depuis le début de la téléphonie mobile.

Alors peut-être craquerez-vous pour ce joli petit téléphone remis au goût du jour, comme téléphone d’appoint capable de tenir bien plus longtemps qu’un iPhone ou tout autre smartphone actuel, en terme d’autonomie.

