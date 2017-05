L’hologramme le plus fin du monde va changer pour toujours notre manière de regarder nos écrans

L’hologramme a été créé par une équipe de chercheurs australiens et chinois. Il est réputé comme étant le « plus fin hologramme au monde » mesurant seulement 25 nanomètres.

25 nanomètres c’est mille fois plus fin qu’un cheveu humain. Il peut, toutefois, être vu à l’œil nu et ne nécessite pas de lunettes 3D. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir voir et faire si une image 3D visible à l’œil nu remplaçait l’image 2D que vous avez actuellement sur vos écrans. Les jeux vidéo n’auront jamais été aussi réalistes.

Les nombreuses opportunités d’une telle technologie sont époustouflantes ! L’ambition de l’équipe est de réussir à rétrécir les pixels de l’hologramme et de développer un mince film rigide qui pourrait être diffusé sur un écran LCD pour permettre l’affichage holographique 3D.

Nous allons, cependant, devoir attendre longtemps avant que cette invention fascinante fasse partie de notre quotidien.

Quoiqu’il en soit, cet hologramme nous fait rêver. Bienvenu dans le monde d’Avatar !!!